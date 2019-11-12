Aşçılar Özbekistan'da Adana rüzgarı estirdi

12.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:46

Adana'nın zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini uluslararası festivallerde tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), Özbekistan'da düzenlenen Lezzetli Özbekistan Mutfak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, 21 ülkeden usta aşçıların katıldığı Lezzetli Özbekistan Mutfak Şampiyonası'nda hem jüri üyeliği hem de turizm kültür elçiliği yaptı.



Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Lezzetli Özbekistan Mutfak Şampiyonası'nda Türk mutfağı ve Çukurova'nın yöresel lezzetlerini meslektaşlarına tanıtan ve Adana'ya davet eden ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, 6 kategoride yapılan yarışmada mücadele veren aşçılara not verdi. Üç gün süren etkinlikte 21 ülkeden 360 aşçının yarıştığını, Rusya'nın altın madalya, Kazakistan'ın gümüş madalya, Özbekistan'ın bronz madalya kazandığını kaydeden Başkan Derviş Göçmen, "Lezzetli Özbekistan Mutfak Şampiyonası'na Tüm Aşçılar Pastacılar Konfederasyonu Başkanımız Gökhan Tufan'ı vekaleten katıldım. Dost ve kardeş ülke Özbekistan'da meslektaşım Ali Göçken ile birlikte zengin Türk mutfağını tanıttık. Ayrıca 8 bin yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik eden Çukurova yöremizin eşsiz lezzetlerinden örnekler vererek katılımcı ülkelerin şeflerini bilgilendirdim" dedi.



Özbekistan Aşçılar Birliği Başkanı Akbar Umarov'un misafirperverlik gösterdiğini vurgulayan Başkan Derviş Göçmen, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Yunanistan, Romanya, Hindistan, Lübnan, Mısır, Ürdün, Bangladeş, Moğolistan'dan Özbekistan'a gelen mutfak şefleriyle hem bilgi ve deneyim paylaşımı yaptıklarını, hem de dostluk köprüleri kurduklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA