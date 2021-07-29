AŞÇI YARDIMCILIĞI KURSU TAMAMLANDI, KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI
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AŞÇI YARDIMCILIĞI KURSU TAMAMLANDI, KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI

AŞÇI YARDIMCILIĞI KURSU TAMAMLANDI, KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI
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AŞÇI YARDIMCILIĞI KURSU TAMAMLANDI, KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDIAntakya Belediyesi, İŞKUR ve Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde verilen "Aşçı Yardımcılığı Kursu"nda sona gelindi.

AŞÇI YARDIMCILIĞI KURSU TAMAMLANDI, KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI

Antakya Belediyesi, İŞKUR ve Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde verilen "Aşçı Yardımcılığı Kursu"nda sona gelindi.

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen'in de katıldığı törende katılım sertifikaları kursiyerlere verildi.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, kurslarla Antakya'mızın gastronomi zenginliğini gelecek nesillere aktarmayı hedefledikleri ve kadın istihdamını da desteklerinin tam olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi :

29 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre

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