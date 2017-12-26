Aşçı Adayları Hünerlerini Sergiledi

Kütahya'da, Halk Eğitimi Merkezinde açılan aşçı çırağı kursuna katılan kursiyerler, hazırlamış oldukları yemek, tatlı ve mezelerle maharetlerini sergiledi.



Halk Eğitimi Merkezindeki etkinlikte, kursa katılan yaklaşık 80 kursiyer, 272 saatlik, üç ay süren kurs sonunda, kursta öğrendikleri yemek, tatlı ve mezeleri yaparak davetlilere tattırdı.



Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen sunuma İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hamdi Sarıöz, şube müdürleri ve milli eğitim müdürlüğü ile halk eğitim merkezi personeli katılarak hazırlanan yemeklerden tattı.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde açtıkları aşçı çırağı kursunun dönem sonu sunumunu yaptıklarını belirtti.



Kursun ekim ayında başladığını hatırlatan Ezen, şunları söyledi:



"Kursumuz, öncelikle kursiyerlerimize meslek edindirme amaçlı açılıyor. Kursiyerlerimiz kurs sonunda alacakları belgelerle çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde aşçı yardımcısı olarak göreve başlıyorlar. Bundan sonraki süreçte de kalfalık ve ustalık belgelerini alarak inşallah bu mesleğe ve iş hayatına katılmış olacaklar. Bu sunumumuzda öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğü personelimizi davet ederek onlara kursiyerlerimizin yapmış olduğu yemekleri tattırmak istedik."