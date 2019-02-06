Asbir Tso'yu Ziyaret Etti

Avrupa Sivaslılar Birliği Federasyonu (ASBİR) Genel Başkanı Yüksel Önder ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.



Ziyarette ASBİR Genel Başkanı Yüksel Önder, Avrupa'da yaptıkları çalışmaları TSO Başkanı Mustafa Eken'e anlattı. Sadece yardımlaşma derneği olmadıklarını belirten Önder, Sivas için işbirliği ve güç birliğine her zaman hazır olduklarını söyledi.

ASBİR yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Eken, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Sivas arasında kurulacak güçlü işbirliği ile Sivas'a önemli yatırımlar kazandırmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Sivas'ın avantajlarını öne çıkartıp yeni yatırımlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun için 6. bölge teşviklerinden Sivas'ın faydalandırılması konusunda önemli çalışmalar kat ettik. Demirağ OSB'miz yeni kuruldu. Her fabrikanın içerisinden demir yolu geçecek şekilde tasarlandı. Hemen yanı başında lojistik köy kuruluyor. Bunlar çok ciddi avantajlar. Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimizi, Sivas'a yatırım yapamaya davet ediyorum."

Kaynak: AA