Asbir'den Vali Gül'e Ziyaret

Avrupa Sivaslılar Birliği Federasyonu (ASBİR) Başkanı Yüksel Önder ve beraberindeki heyet, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gül, federasyonun bir araya gelerek birlik ve beraberliği sağlamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin beşeri sermayesinin gücüne de vurgu yapan Gül, "Sizlerin Sivas'a gelip gitmesi en büyük zenginliğimiz. Biz istiyoruz ki dışarıda olan hemşerilerimiz en az bir kere Sivas'a gelsinler. Sivas'ta alışveriş yapsınlar, konaklasınlar, akrabalarını ziyaret etsinler. Böylece nesiller bir birinden kopmamış olur. Hızlı trenimiz 2019 yılında bitmiş olacak. Ulaşım daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

ASBİR Başkanı Önder ise Sivas'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, "Son dönemde ciddi anlamda teşkilatlandık. Avusturya'da, Hollanda'da, Belçika'da ve Almanya'nın hemen hemen bütün kentlerinde güçlü bir şekilde yapılandık." açıklamasında bulundu.