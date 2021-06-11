Asbestli Yapının Yıkımı, Tüm Önlemler Alınarak Yıkıldı
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Asbestli Yapının Yıkımı, Tüm Önlemler Alınarak Yıkıldı

Asbestli Yapının Yıkımı, Tüm Önlemler Alınarak Yıkıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş riskli yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş riskli yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kat maliklerinin başvurusu üzerine "riskli yapı" olarak onaylanmış binaların 60 gün içerisinde, mülk sahipleri tarafından yıkılması gerekiyor. Mülk sahiplerinin belirtilen tarih içerisinde yıkmaması durumunda yıkım için ek süre veriliyor.

Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında, tahliye ve yıkım için süreler verilmesine karşın, süresi içerisinde maliklerce riskli yapı boşaltılmadığı durumlarda, yapının öncelikle altyapı hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz vb. ) kesilmekte. Mülki amir tarafından görevlendirilen kolluk kuvveti desteğiyle yediemin oluşturularak belediye tarafından tahliye edilmekte.

Süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, bu kapsamda Silahtarağa Mahallesi Aleyna Sokak No: 7 de bulunan riskli yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yapının yıkımından önce yapılan keşifte asbest tespit edildiği için gerekli tedbirler alınarak asbestli atıklar bertaraf edildikten sonra yıkım gerçekleştirildi.

ASBEST, AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Eski binaların yapımında kullanılan asbest gerekli tedbirler alınmadan önce yıkıldığında akciğer kanserine neden oluyor. Bu nedenle asbest üretimi ve kullanımı 31. 12. 2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle yasaklandı.

Kaynak: Habermetre

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