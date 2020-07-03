Asbestli boruların değişimi ihalesi maliyeti 19 milyon 963 bin 550 lira
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Asbestli boruların değişimi ihalesi maliyeti 19 milyon 963 bin 550 lira

Asbestli boruların değişimi ihalesi maliyeti 19 milyon 963 bin 550 lira İhalede en düşük teklif 13 milyon 620 bin 826 TL İhalede en yüksek teklif 21 milyon 725 bin 596 TL Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'teki asbestli boruların değişimi için ilk adımı attı.

03.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:23

Asbestli boruların değişimi ihalesi maliyeti 19 milyon 963 bin 550 lira

İhalede en düşük teklif 13 milyon 620 bin 826 TL

İhalede en yüksek teklif 21 milyon 725 bin 596 TL

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'teki asbestli boruların değişimi için ilk adımı attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın acil olarak değiştirilmesi uyarısında bulunarak kredi temini için Belediye Meclisi gündemine de taşıdığı asbestli borular ASKİ'nin kendi öz kaynaklarıyla değiştirilecek. ASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda ilk ihaleye Polatlı ve Beypazarı ilçesindeki asbestli boruların değişimi için çıktı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, ABB TV ve Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan ihaleye 57 firma katıldı. "Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi" ihalesinde yaklaşık maliyet ise 19 milyon 963 bin 550 lira olarak belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdığı asbestli boruların değişimi için ASKİ Genel Müdürlüğüne kredi talebi muhalefet tarafından reddedildi. Halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların bir an önce değiştirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Başkan Yavaş'ın talimatıyla ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla yapılmak üzere ilk ihaleyi gerçekleştirdi. Başkent'in 13 ilçesinin içme suyu ana iletim hattındaki insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan 220 kilometrelik asbestli boru değişimi konusunda ilk ihale Polatlı ve Beypazarı ilçeleri için yapıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından elektronik ortamda yapılan ihaleye 57 firma katıldı. Rekor başvurunun olduğu ve yaklaşık 2 saat süren ihale; Youtube kanalı, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

"Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi" ihalesinde yaklaşık maliyet 19 milyon 963 bin 550 lira olarak belirlenirken, ihalede en düşük teklif 13 milyon 620 bin 826 TL, en yüksek teklif 21 milyon 725 bin 596 TL oldu. İhale Komisyonu, ihaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgelerini inceledikten sonra ihaleyi kazanan firmayı EKAP üzerinden ilan edilecek. Başkan Yavaş Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada, "Polatlı 26 km, Şereflikoçhisar 5 km, Evren 35 km, Beypazarı 50 km, Haymana 5 km, Akyurt 10 km, Kızılcahamam 2,5, Kahramankazan 5 km, Ayaş 9,3, Elmadağ 11,2, Çubuk 22 km, Nallıhan 15 km ve Keçiören 24 km" olmak üzere toplam 220 kilometrelik asbestli boru değişimini belediye kaynakları ile yapacaklarını söyledi.

Asbestli boruların değişimi ihalesi maliyeti 19 milyon 963 bin 550 lira

Kaynak: İHA

Manşet

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