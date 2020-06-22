Asbestli boruların değişimi için ihale tarihi belli oldu
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Asbestli boruların değişimi için ihale tarihi belli oldu

Altyapı çalışmaları arasında yer alan asbestli boruların değişmesi için Temmuz ayında ihaleye çıkacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen şebeke hattının ilk etapta 186 kilometrelik yapımını kendi öz kaynaklarıyla yenileyecek.

Asbestli boruların değişimi için ihale tarihi belli oldu
22.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:00

Altyapı çalışmaları arasında yer alan asbestli boruların değişmesi için Temmuz ayında ihaleye çıkacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen şebeke hattının ilk etapta 186 kilometrelik yapımını kendi öz kaynaklarıyla yenileyecek. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Hedefimiz bir yıl içinde asbestli boruların tamamını değiştirmek" dedi.

Başkent Ankara'nın uzun yıllardır kanayan yarası olan asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü ilk adımı attı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz 2020 tarihinde Polatlı ve Beypazarı ilçeleri, 9 Temmuz 2020 tarihinde ise Nallıhan ve Ayaş ilçelerindeki asbestli boruların değiştirilmesi için ihaleye çıkacak.

Hedef 1 yıl içinde tamamlamak

İletim hattına toplum sağlığı açısından risk oluşturmayan sağlıklı boruların döşeneceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Hedefimiz bir yıl içinde il sınırlarımız altyapısında asbestli boru bırakmayıp, tamamını değiştirmek" dedi.

"Asbestli ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi" kapsamında ilk etapta;

Polatlı ve Beypazarı'nda yaklaşık 104 kilometre,

Nallıhan ve Ayaş'ta da yaklaşık 82 kilometre olmak üzere toplam 186 kilometre içme suyu şebeke hattı yenilenecek.

Mevcut asbestli çimento boruların iptal edilerek kullanım dışı bırakılacağını, şebeke suyunun ise asbestli borulara paralel döşenecek olan ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borulardan oluşacağını söyleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çalışmalar esnasında hat üzerinde yer alan şebeke vanalarının da değiştirileceğini ifade etti. Öztürk ayrıca hasara bağlı olarak kırılan ve çöken boruların patlama ihtimalinin halk sağlığı açısından oluşan tehdide dikkati çekerek, asbestli hat çalışmalarında sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine de uyulacağını vurguladı.

Ankaralılar temiz ve sağlıklı suya kavuşacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde boruların yenilenmesi için talep edilen kredinin muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından Başkentlileri asbestli içme suyu hatlarından kurtaracak çalışmayı ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirecek.

ASKİ Yönetim Kurulunun ihaleye çıkılması yönünde aldığı kararın ardından çalışmaları başlatan ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da Polatlı ve Beypazarı ilçeleri için, 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da Nallıhan ve Ayaş ilçeleri için ihaleye çıkacak.

Asbestli ve kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve iletim hatları yenileme işinde teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak imalat için çalışmalara başlanacak. Sürecin tamamlanması ile tüm dünyada kullanımı yasaklanan asbestli borulardan kurtulacak olan Ankaralılar tamamen temiz, sağlıklı ve kaliteli içme ve kullanma suyuna ulaşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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