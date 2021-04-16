Asbest ne demek? Asbest anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Asbest, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Asbest ne demek? Asbest anlamı ne? İşte, Asbest kelimesin anlamı!