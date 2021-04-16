Asbest ne demek? Asbest anlamı ne?
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Asbest ne demek? Asbest anlamı ne?

Asbest ne demek? Asbest anlamı ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Asbest, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Asbest ne demek? Asbest anlamı ne? İşte, Asbest kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asbest kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asbest anlamı ne? Asbest ne demek?

ASBEST NE DEMEK?

Asbest (asbestos) ya da amyant, lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Silisyumun sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifsel mineral yapısında hidrate silikatlardır. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir. Asbestozis, asbestos solunmasıyla oluşan toz hastalığıdır (pnömokonyoz).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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