Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığınca düzenlenen "Asayişten Cepheye; Milli Mücadelede Jandarma Sempozyumu"nda jandarma teşkilatının tarihi, gelişim evreleri, kolluk hizmetlerine katkıları ve Milli Mücadele dönemindeki faaliyetleri bilimsel açıdan ele alınacak.

JSGA Beytepe Yerleşkesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda akademinin tanıtım videosu gösterildi.

Açılış konuşmasını yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, akademinin yapısı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Akademi bünyesinde 2017'de kurulan fakültede 5 yıllık lisans eğitimi verildiğini belirten Kurtoğlu, fakültenin ilk muvazzaf teğmenlerini 2022'de mezun vereceğini söyledi.

"Geçmişimize bir ışık tutmak istedik"

Milli Mücadele döneminde jandarmanın katkılarının önemini vurgulayan Kurtoğlu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi olarak, başlangıcının bir asırlık seneidevriyesinde 'Asayişten Cepheye; Milli Mücadelede Jandarma' isimli sempozyum düzenleyerek kıymetli bilim insanlarının katkılarıyla geçmişimize bir ışık tutmak istedik." dedi.

JSGA Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu da geçen yıl "Osmanlıdan Cumhuriyet'e Jandarma Sempozyumu"nu düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl da Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sempozyumu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sempozyumların jandarmanın tarihiyle ilgili bilimsel farkındalık oluşturduğuna dikkati çeken Demircioğlu, bunun somut örneğini jandarmayla ilgili yayınların artışında gördüklerini kaydetti.

66 katılımcı bulunuyor

Demircioğlu, sempozyumda 66 katılımcının yer alacağını belirterek, edebiyatta jandarmadan Milli Mücadele'de cephelere ve askeri raporlara kadar birçok bildirinin sunulacağını ve bilgi paylaşımı yapılacağını dile getirdi.

Program, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

Programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, İçişleri Bakanlığına bağlı teşkilatlarda görevli bazı daire başkanları, akademisyenler, akademi personeli ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA