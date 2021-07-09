Asayiş uygulamasında şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde normalleşme döneminde asayiş uygulamalarını hızlandıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün yaptığı uygulamada şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde normalleşme döneminde asayiş uygulamalarını hızlandıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün yaptığı uygulamada şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Adli işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula'da pandemi sonrasında asayiş uygulamalarını hızlandıran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda yaptıkları uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor. Geçtiğimiz gün şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan emniyet güçleri, hal ve hareketlerinden şüphelendiği H.Y. (26) isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında peçete içine sarılmış 4 adet extacy ele geçirildi. Adli işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak Salihli Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan ilçe merkezinde asayiş uygulamalarının tüm hızıyla devam edeceği ve yaz aylarında ilçenin çeşitli yerlerinde denetim noktaları oluşturularak huzur ve güven uygulamaları yapılacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı