Asayiş uygulamasında 990 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'da, asayiş ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
13.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:07
Hatay'da, asayiş ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde rutin yol kontrolü gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde ve bagajında yapılan aramalarda 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.M. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA