Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı

Adıyaman İ Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan asayiş uygulamasında 850 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İ Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan asayiş uygulamasında 850 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada 850 kişinin kimlik kontrolü ve 63 iş yeri kontrolü gerçekleştirildi. 35 ekip, 177 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alınırken, yoklama ve bakaya kaçağı olan 2 şahıs hakkında da idari işlem gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Asayiş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title