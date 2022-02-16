Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İ Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan asayiş uygulamasında 850 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada 850 kişinin kimlik kontrolü ve 63 iş yeri kontrolü gerçekleştirildi. 35 ekip, 177 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alınırken, yoklama ve bakaya kaçağı olan 2 şahıs hakkında da idari işlem gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel