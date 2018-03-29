Asayiş Uygulaması - İstanbul

Fatih'te düzenlenen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde yakalanan lüks otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında Dervişali Mahallesi'nde, ekipler şüphelendikleri bir lüks otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bir beyzbol sopası ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bunun üzerine, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin, çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.