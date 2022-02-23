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Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince asayiş uygulamalarına ara verilmeden devam ediliyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince asayiş uygulamalarına ara verilmeden devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeni Mahalle, Karapınar Caddesi üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında şüpheli görülen kişiler ve araçlar didik didik arandı. Polis ekipleri bir yandan sabit asayiş uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da bölgede devriye atarak denetim yaptı. Düzenlenen denetimlerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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