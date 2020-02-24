Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı Antalya'da yapıldı

24.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:12

Vali Münir Karaloğlu, yurt içi ve dışından 23 milyon turistin tatilini geçirmek üzere geldiği Antalya'nın güvenli bir huzur şehri olduğunu söyledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının 23 milyon olduğunu kaydeden Karaloğlu, "23 milyon insan tatilini geçirmek üzere Antalya'ya gelmişse bunun altında yatan en önemli sebep Antalya'nın bir huzur ve güvenli bir şehir olmasıdır. Bunu sağlayan da kolluk birimlerimiz özellikle asayiş birimlerimizdir. O yüzden her birinizi kutluyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın önleyici kolluk birimlerinde de en iyi illerin başında geldiğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, Antalya gibi turizm şehirlerinde suçun ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her şehrinin giriş ve çıkışında yol kontrol noktaları bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya kadar yol kontrol noktalarını titizlikle yürüten Türkiye'de başka bir il yoktur. Çünkü bu şehrin güvenliği, huzuru, esenliği çok önemlidir. Sadece güvenli şehir olmanız yetmez. Algıyı da yönetmeniz gerekir. Dünya size baktığında sizi güvenli, huzurlu, esenlikli bir şehir olarak da görmesi gerekir. Diyoruz ya Antalya, Türkiye'nin vitrinidir. Antalya'daki en küçük bir olumsuzluğu Türkiye'nin genel imajını ve algısını da kötü etkilediğini bildiğimizden dolayı önleyici kolluğa çok dikkat ederiz, titiz davranırız. Ekiplerimiz bu konuda çok özverili çalışır."

Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt ile asayiş ve çocuk şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA