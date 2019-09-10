Asayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptı

10.09.2019 14:38

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir, motorize yunus kıyafeti giyerek okul ve çevrelerindeki uygulamaya katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Asayiş Şubesi Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, İlkadım ilçesi okullar bölgesindeki umuma açık yerler, internet kafeler ile okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı.

Yunus kıyafeti giyerek kask takan Asayiş Şube Müdürü Aydın Özdemir, motosikletli ekiple uygulamaya dahil oldu.

Şüpheli kişiler üzerinde arama yapan ekipler, 2 amaç dışı bıçak ele geçirdi.

Uygulamada 2'si kimliksiz olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA