Asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldı

20.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:03

İstanbul Valiliği, bu yılın ilk 10 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şehir genelinde asayis¸in sagˆlanması, huzur ve gu¨venin tesisi ic¸in polis ve jandarmanın etkin mu¨cadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Gece gu¨ndu¨z denetimlerine devam eden ekiplerin 2019'un ilk 10 ayında, bir o¨nceki yılın aynı do¨nemine go¨re o¨nemli bas¸arılar elde ettiği vurgulanan açıklamada, "Vatandas¸larımızı korumak ve asayis¸i sagˆlamak amacıyla o¨zveriyle c¸alıs¸an I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve I·l Jandarma Komutanlıgˆı ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Suc¸ ve suc¸lulara yo¨nelik yu¨ru¨tu¨len c¸alıs¸malarımız aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre emniyet müdürlüğü bölgesinde evden hırsızlığın yüzde 28 düşerek, 16 bin 927'den 12 bin 144'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18 düşerek 7 bin 559'dan 6 bin 218'e, araçtan hırsızlığın yüzde 32 azalarak 16 bin 251'den 11 bin 107'ye, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 2 bin 891'den 1942'ye gerilediği bildirildi.

Ayrıca, kapkaç olaylarının yüzde 17 azalarak 1291'den 1074'e, narkotik olaylarının yüzde 24 gerileyerek 35 bin 65'den 26 bin 734'e düştüğü aktarılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olaylarının da geçen yıla göre azaldığı belirtildi.

Açıklamada, jandarma bölgesinde, evden hırsızlığın yüzde 15 azalarak 131'den 111'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 52 azalarak 138'den 66'ya, araçtan hırsızlığın yüzde 66 azalarak 71'den 24'e, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 30'dan 20'ye, dolandırıcılığın yüzde 15 azalarak 27'den 23'e ve gasp olaylarının yüzde 38 azalarak 16'dan 10'a gerilediği aktarıldı.

Jandarma bölgesinde yankesicilik olaylarında yüzde 100 düşüş olduğu işaret edilen açıklamada, 2018'in ilk 10 ayında 3 olan yankesicilik olayının bu yılın aynı döneminde hiç yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA