Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Denizli'de 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

09.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:15
Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

'de 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, kentte 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın toplam 6 yabancı uyruklu şahıs tarafından gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, konsomatris olarak çalıştıkları belirlenen 7 kadın şahıs hakkında işlem yapılırken, ayrıca fuhuş yaptıkları tespit edilen 5 kişiye de toplam da 5 bin 160 TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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