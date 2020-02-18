18.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:10

Asayiş'in 'Şekeri'

Antalya'da annesi tarafından terk edilen yavru kediye, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları sahip çıktı. Kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü'nün maskotu haline gelen kediye 'Şeker' adı verildi. Antalya'da doğum yaptıktan sonra annesi tarafından terk edilen yavru kediye, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler sahip çıkıp, 'Şeker' adını verdi. Şeker'i süt ve mamayla besleyen polisler, hayata tutunmasını sağladı. Kısa sürede büyüyen Şeker, müdürlüğün maskotu haline geldi. Bazen koridorda bazı zamanlar ise büro amirlerinin makam koltuğunda şekerleme yapan Şeker'in masrafları için de fon oluşturuldu. Bakımı titizlikle yapılan Şeker, geçtiğimiz günlerde kısırlaştırıldı. Şeker'i görev yapan arkadaşları gibi gördüklerini ve çok sevdiklerini söyleyen polis memuru Aygül Metin, "Burada önemli operasyonlara imza atıyoruz. Bunları yaparken etrafımızda olup biten güzelliklerden kendimizi mahrum etmiyoruz" dedi. Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevmeyeceğini söyleyen Metin, kedinin herkes tarafından çok sevildiği için Asayiş'in şekeri halini aldığını söyledi. Şeker'i çok sevdiğini, boş zamanlarında onunla vakit geçirdiğini söyleyen polis memuru Yaşar Demirel ise "Şeker, şubenin her yerinde istediği gibi gezer dolaşır. Kimse ona dokunmaz. Karnı acıktığında gider yer. Mama alınacağında herkes elini cebine atar. Kimse para vermekten kaçınmaz" dedi.

Kaynak: DHA

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