Asatspor'da hedef süper lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asatspor'da hedef süper lig

Asatspor'da hedef süper lig
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor, hedefini süper lig olarak belirledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor, hedefini süper lig olarak belirledi.

Teknik Direktör Hakan Sun, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle deplasmanlı fikstürün uygulanmayacağı ligde, süper lige çıkma maçlarının 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Yalova'da oynanacağını belirtti.

Sun, toplam 12 takımın katılacağı müsabakalarda, ilk iki sırayı elde eden takımların süper lige çıkmaya hak kazanacağını belirtti.

Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonunda 12 gündür yaptıkları antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Sun, "Takımımız gayet iyi durumda. Moral ve motivasyonumuz yerinde. Hedefimiz süper lige çıkmak. Şampiyonluğa en büyük aday takım biziz. Turnuvada, 11 günde 11 maç yapılacağı için en dayanıklı takım başarılı olacak. Bizim de dayanıklılığımız ve tekniğimiz gayet iyi. Antalya süper ligi hak ediyor. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

Takım kaptanlarından Cavit Torun da Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz sezonun yarıda kaldığını belirterek, olduğu gibi tescil edilen puan tablosunda averajla süper lige çıkmayı kaçırdıklarını anımsattı.

Takım olarak başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Torun, "Maçların tamamından galibiyetle ayrılarak Antalya'nın adını yeniden süper lige yazdırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Annesi odada hareketsiz buldu! Genç kız fare zehri içerek intihar etti iddiası
Annesi odada hareketsiz buldu! Genç kız fare zehri içerek intihar etti iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Boris Johnson Meral Akşener
Magazin Bergen Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asatspor'da hedef süper lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:58:38. #1.16#

title