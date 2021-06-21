Asatspor'da hedef süper lig

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor, hedefini süper lig olarak belirledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor, hedefini süper lig olarak belirledi.

Teknik Direktör Hakan Sun, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle deplasmanlı fikstürün uygulanmayacağı ligde, süper lige çıkma maçlarının 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Yalova'da oynanacağını belirtti.

Sun, toplam 12 takımın katılacağı müsabakalarda, ilk iki sırayı elde eden takımların süper lige çıkmaya hak kazanacağını belirtti.

Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonunda 12 gündür yaptıkları antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Sun, "Takımımız gayet iyi durumda. Moral ve motivasyonumuz yerinde. Hedefimiz süper lige çıkmak. Şampiyonluğa en büyük aday takım biziz. Turnuvada, 11 günde 11 maç yapılacağı için en dayanıklı takım başarılı olacak. Bizim de dayanıklılığımız ve tekniğimiz gayet iyi. Antalya süper ligi hak ediyor. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

Takım kaptanlarından Cavit Torun da Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz sezonun yarıda kaldığını belirterek, olduğu gibi tescil edilen puan tablosunda averajla süper lige çıkmayı kaçırdıklarını anımsattı.

Takım olarak başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Torun, "Maçların tamamından galibiyetle ayrılarak Antalya'nın adını yeniden süper lige yazdırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş