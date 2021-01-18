ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi

18.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:14
ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarına

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Yapı Malzemeleri Laboratuvarı "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi almaya hak kazandı.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Yapı Malzemeleri Laboratuvarı "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi almaya hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden ALDAŞ bünyesinde faaliyet yürüten TSE belgesine sahip laboratuvar, alt ve üst yapı imalatında kullanılan malzemelerin incelenmesi için kuruldu.

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, kontrol deneylerinin güvenirliliğini artırmak ve uluslararası geçerliliğe sahip standardı sürdürmek için TÜRKAK akreditasyonuna başvurdu.

ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kısa sürede hazırladığı dokümantasyon ve teknik çalışmalarını 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladı.

Hazırlık sürecinin ardından denetimleri başarıyla geçen laboratuvar, bölgede bu akreditasyona sahip alanındaki tek tesis olma özelliği taşıyor.

Açıklamada, laboratuvar sayesinde, bir yıllık süre içerisinde 6 milyon liralık kamu zararının önüne geçildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Demet Şener Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:21:57. #1.14#
title