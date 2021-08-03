ASAT yangından etkilenen su hatlarını yeniliyor
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ASAT yangından etkilenen su hatlarını yeniliyor

ASAT yangından etkilenen su hatlarını yeniliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmek için gece gündüz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmek için gece gündüz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Manavgat yangınını söndürme çalışmaları sürerken bir yandan da yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için uğraş veriliyor. Tüm birimleri ile sahada olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü de en temel ihtiyaçlardan biri olan suyu vatandaşlara ulaştırabilmek için çalışıyor. ASAT ekipleri ayrıca itfaiye ve yangın söndürme araçlarına su dolumu da yapıyor, hayvanlara da içme suyu sağlıyor.

347 personel, 180 araç, 30 iş makinesi ve 17 arazöz ile Manavgat'ta yangından etkilenen alanlarda aktif görev alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yangın sonucu elektrik ve su şebekelerinin zarar görmesiyle susuz kalan mahalleler ve evler için hızla çözüm üretiyor. 24 saat aralıksız çalışan ASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalarla Manavgat'taki susuz mahalleler suya kavuşturuluyor.

Su verilemeyen 2 mahalle kaldı

Yangının ilk çıktığı gün olan 28 Temmuz'da içme suyu verilemeyen mahalle sayısı 69 iken ASAT'ın özverili çalışmalarıyla 2 Ağustos tarihinde bu sayı 2'ye düştü. ASAT ekipleri yangın sebebiyle alt yapı hizmetlerinde aksama görülen ve içme suyu hatları zarar gören mahallelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASAT ekipleri yangından etkilenen mahallelerde zarar gören ve kullanılamaz hale gelen su hatlarını yenileriyle değiştirerek kullanılabilir hale getiriyor. Bu sayede kullanılabilir durumda olan evlerin şebeke suyundan daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi sağlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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