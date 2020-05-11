ASAT 'tan zam ve kademeli artış açıklaması
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ASAT 'tan zam ve kademeli artış açıklaması

ASAT 'tan zam ve kademeli artış açıklaması
11.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:11

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, suya zam ve kademeli artış konusunda yaptığı açıklamada, "Tüm giderlere rağmen suya herhangi bir zam, kademe artışı yapılmamıştır.

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, suya zam ve kademeli artış konusunda yaptığı açıklamada, "Tüm giderlere rağmen suya herhangi bir zam, kademe artışı yapılmamıştır. Yakın zamanda da yapılması düşünülmüyor" dedi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, su faturalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. ASAT Genel Müdürlüğü'nün pandemi döneminde zam işlemi yapmadığını ifade eden Kurt, "Böyle bir karar almamıştır. ve aynı zamanda ASAT' ın su aboneleri üzerinde kademe ile ilgili herhangi bir işlem söz konusu değildir. Akıllara, 'ASAT Nisan ayında faturaları okumayarak, Mayıs ayında okuma yaptı. Vatandaşlardan kademeli daha fazla su parası alacak çalışma yaptı' ifadeleri geliyor. Halbuki böyle bir şeyin olmadığı net şekilde ortadadır" dedi.

Nisan ayındaki su tüketiminin artmasıyla birlikte günlük 53 bin metreküp su üretimi artışı yaşandığını anlatan Kurt, bu artışın nedeninin ise hijyen koşullarından kaynaklandığını belirtti.

Kurt, ASAT'ın Ekim ve Mayıs aylarında elektrik tüketiminin 18 milyon TL olduğunu kaydederek, yaz aylarında ise bu rakamın yaklaşık 25 milyon TL'ye çıktığını söyledi. Kurt, "Bu giderlerimiz sabittir. Giderlerimizde faturalandırma ötelemesi olmadığı gibi, ödeme dönemlerinin değiştirilmesiyle ilgili de herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ödenmemesi halinde yüzde 2 gecikme zammını hep birlikte ödemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Giderlere rağmen artış yapılmadı"

2019'da enerjiye 250 milyon TL para ödediklerini anlatan Kurt, en büyük giderlerinin ise enerji olduğunu vurguladı. Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Giderlerimizin sabit ve dövize bağlı artış göstermekte, gelirlerimiz ise Mart ve Nisan ayında yüzde 50'ye yakın eksiye düşmüştür. Tüm bu giderlere rağmen suya herhangi bir zam, kademe artışı yapılmamıştır. Yakın zamanda da yapılması düşünülmüyor. Muhittin Böcek'in talimatıyla pandemi başladığı günden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak, suyu kesilmiş olanların suyu açılırken, borçtan dolayı su kesimi yapılmadı. 100 bine yakın abonemiz bu su kesilmemesinden faydalanmıştır. 15 bine yakın alacaklı olduğumuz, icra takibinde olan abone işlemleriyle ilgili bütün tahakküklerimiz durdurulmuştur"

"711 binin üzerindeki aboneden tahsilat sağlanmadı"

Nisan ayında 1 milyon 310 bin abonenin, 597 binin faturasını ödediğini aktaran Kurt, "711 binin üzerindeki aboneden de tahsilat sağlanmadı. Tekrar söylüyorum. ASAT ne yeni bir zam yapmıştır. Ne de Nisan ayında okumamasından kaynaklı kademe ile fiyat arttırmaktadır. ASAT'da köyden mahalleye dönüşen yerler hariç hiç bir yerde kademe uygulaması olmamaktadır" sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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