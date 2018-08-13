Asat'tan Serik'e 125 Milyonluk Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik'te içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyon başta olmak üzere 4 yılda yaklaşık 125 milyon liralık yatırım yaptı.

Büyükşehir Yasası ile hizmet ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin biriken alt ve üst yapı sorunlarını gidermek için başlattığı yatırım atağını sürdürüyor. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, "Başkanımız Menderes Türel'in göreve gelmesiyle yıllardır alt yapı sorunu yaşayan Serik hizmet yarışında hak ettiği değeri fazlasıyla gördü. Bundan sonrası için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.

240 kilometre içme suyu hattı

Serik halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 66 mahallede toplam 240 bin metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Serik merkezi ve diğer mahallelerde muhtelif içme suyu şebeke hattı çalışması da devam ediyor. İlçe halkına kesintisiz su temini için yürütülen çalışmaların yatırım maliyeti 18 milyon lira olarak açıklandı.

Kanalizasyon ve Yağmursuyu

'Temiz şehir temiz yaşam' sloganıyla Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ASAT, Serik'te alt yapı eksikliklerini giderdi. Bu çalışmalar kapsamında ilçeye 22 milyon 539 bin TL yatırımla 66 bin metre kanalizasyon hattı döşendi. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Kız Deresi Projesi ile Serik'in çehresi değişti. Kız Deresi'nin üzeri kapatılarak halkın hizmetine sunuldu. Proje ile yıllardır süregelen yağmur suyu sorunu çözülürken aynı zaman da ilçeye modern bir cadde de kazandırıldı. Serik'te ihtiyaç duyulan diğer cadde ve sokaklarının yağmur suyu sorunu inşa edilen drenaj kanalları ile çözüm buldu. Böylelikle merkez ve kırsal Mahallelerin alt yapı sorunlarına kalıcı çözüm getirildi.

Arıtma Tesisleri

Çalışmalarında çevre hassasiyetini hep göz önünde bulunduran ASAT, ilçeye kazandırdığı arıtma tesisleriyle Serik'in geleceğini de koruyor. İlçeye yaklaşık 37 milyon bedelle Serik Atıksu Arıtma Tesisi inşa edildi. 150 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi 2030 yılına kadar Serik'e hizmet edecek. ASAT'ın bir diğer çevreci projelerinden, Serik Kadriye Turizm Merkezi'nde en son teknoloji ile yapılan Kadriye-Rixos (BizimKöy) Terfi Merkezi tamamlandı. Yer altına inşa edilen terfi merkezi SCADA sistemi ile ayrı bir güven veriyor. Tam otomasyonlu olarak faaliyet gösterecek şekilde ve tamamen yer altına gömülü olarak inşa edilen terfi merkezi, Belek Bölgesi Kadriye Mahallesi halkına ve bölgede bulunan turizm tesislerine görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde hizmet veriyor. Toplamda 56 milyon 822 bin yatırım bedelle ilçeye kazandırılan arıtma tesisleriyle Serik'in denizine tek damla atık su karışmıyor. Deniz altındaki biyolojik yaşam korunuyor.

Düzenli malzeme deposu ile yerinden hizmet

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü etkin ve yerinden hizmet anlayışını ilçelere yaptığı düzenli malzeme depoları ile sürdürüyor. Bu kapsamda Serik Eminceler'de yapımı devam eden Düzenli Malzeme Deposu'nda sona gelindi. Doğu ilçelerine hizmet verecek depo, altyapı çalışmalarına hız kazandıracak. 3 milyon liraya mal olması beklenen depo ile zaman kaybı ve nakil işlemlerinde oluşan maliyet önlenecek, sorunların çözüm süresi de kısalacak.

ASAT, Serik'te altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Çalışmalar sırasında bozulan tüm mahallelerin cadde ve sokaklarına 2 milyon 500 bin liralık asfalt yatırımı yapıldı. ASAT, 4 yılda Serik'in içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için yaklaşık 125 milyon liralık yatırım yaptı. - ANTALYA