ASAT sporcusu İzzet Alkış Milli Takım'a seçildi
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ASAT sporcusu İzzet Alkış Milli Takım'a seçildi

ASAT sporcusu İzzet Alkış Milli Takım'a seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İzzet Alkış, U22 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na seçilerek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Antalya'ya büyük gurur yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İzzet Alkış, U22 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na seçilerek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Antalya'ya büyük gurur yaşattı.

ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu İzzet Alkış, 2017 ve 2018 Avrupa Şampiyonu unvanını elinde bulunduran U22 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na seçildi. Alkış, başarısı ile Antalya'nın göğsünü kabarttı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Milli Takımı'na seçilen ASAT Sporcusu İzzet Alkış'ı tebrik ederek, "Sevgili İzzet, Engelliler Haftası'nda bizi gururlandırdı. İzzet'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Engelli sporcularımıza her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Ankara'da kampta çalışmalarını sürdüren İzzet Alkış da, ASAT takımına 7 yıl önce dahil olduğunu belirterek, "Takıma girdiğimden buyana hocalarımın takım arkadaşlarımın çok destekleri oldu. Onların sayesinde U22 Genç Milli Takımı'na seçildim. Bugün burada Türkiye'mi, Antalya'mı temsil edeceğim için çok mutlu ve gururluyum. " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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