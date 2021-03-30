ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün pandemi nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı yapıldı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün pandemi nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı yapıldı.

2020 yılı Mayıs ayında yapılacak olan "ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Genel Kurulu" Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu kısıtlamalar nedeniyle ertelenmişti. ASAT Spor Genel Kurulu'nun ertelenen toplantısı bugün gerçekleştirildi. ASAT Genel Müdürlüğü merkez binasındaki konferans salonunda yapılan genel kurulun açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer yaptı.

"Amacımız gençliğe hizmet"

Tuncer, konuşmasında kulübün faaliyetlerini ve başarılarını anlattı. 11 farklı branşta spor faaliyeti yürüten ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza attığını belirten Tuncer, derneğin mali disiplin ile yönetildiğini ve pandemi koşullarında dahi hiçbir çalışanın zor durumda bırakılmadığını vurguladı. Cansel Tuncer amaçlarının gençliğe hizmet olduğunu belirterek, "Amacımız geleceğimizi teminat altına almak ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bu duygular içerisinde Genel Kurulun tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Kurul üyeleri"

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (AKSF) delegelerinin seçimleri yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu asıl listesi şu şekilde belirlendi: Cansel Tuncer, Ramazan Karabulut, Oktay Başaran, Ali Polat, Hasan Aydın, Ramazan Demir, Ümit Daban. - ANTALYA

ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:53:50. #1.14#
title