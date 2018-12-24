Asat Mobil Araçla da Hizmet Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 19 ilçenin kırsal mahallelerine hizmet vermek için mobil hizmet aracını devreye aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil hizmet aracı, şehir merkezine uzak olan mahallelerde yaşayan vatandaşlara abone ve su tahsilatı hizmeti verecek.

Alanya'nın batı bölgesinde bulunan Karamanlar Mahallesi'nde vatandaşa hizmet veren mobil hizmet aracı, bölge sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Bir abonelik işi ya da bir su faturasını yatırmak için şehir merkezine gidip gelme zahmetinden kurtulan mahalle sakinleri, hizmetin ayaklarına gelmesinden son derece memnun oldu.

Abonelik işlerini yapan ve su faturalarını yatıran mahalle halkı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

Karamanlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, "Birçok mahalle sakini abonelik ve su faturasını ödemek için şehre gidip gelmekte zorlanıyordu. Talep ettik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, Mobil Hizmet Aracı'nı ayağımıza gönderdi. Şimdi ASAT'la ilgili tüm işlerimizi mahallemizde yaptırdık. Hem zaman hem de maddi kazancımız oldu. Hepimiz memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA