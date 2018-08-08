Asat Mobil Aracı Demre'de

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), "Mobil Hizmet Aracı"yla uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlara hizmet götürebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklayamaya göre, ASAT ekipleri mobil hizmet uygulaması için bu sefer Demre ilçesinde çalışmalarına başladı.

Demre'de merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların işlemleri, ASAT

hizmet binalarına gitmelerine gerek kalmadan gezici araçlarda görevli personel tarafından

yapıldı.

İlçe sakinlerine su tahsilatı, yeni abone başvurusu, abone devir, abone iptali gibi

konularda hizmet veren ASAT, ayrıca vatandaşların şikayet ve taleplerini de online olarak

merkeze bildiriyor.