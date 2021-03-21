ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu
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ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu

21.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:01
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde makas atarak son sürat gittiği iddia edilen otomobilin çarparak ölümüne sebep olduğu motosiklet sürücüsünün kimliği belirlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde makas atarak son sürat gittiği iddia edilen otomobilin çarparak ölümüne sebep olduğu motosiklet sürücüsünün kimliği belirlendi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önünde giden Hakkı Kök idaresindeki motosiklete ve kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Otomobil, daha sonra elektrik direğine çarparak yerinden söktü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ise hayatını kaybetti. Kaza anında üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemeyen sürücünün Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT çalışanı Hakkı Kök olduğu belirlendi. - ANTALYA

ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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