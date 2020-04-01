ASAT abonelik için vatandaşın ayağına gidiyor Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü COVID-19 Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında abone işlemleri için vatandaşı beklemek yerine bulundukları mekana giderek hizmet vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü COVID-19 Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında abone işlemleri için vatandaşı beklemek yerine bulundukları mekana giderek hizmet vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında halkın kamu kurum hizmetlerinden mahrum kalmaması nedeniyle abone işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların ayağına gidiyor. Bu konuda halihazırda mevcut olan sistemde gereken tüm revizeleri gerçekleştirdi. Rutin olarak dezenfektasyon uygulanan ASAT binalarında da kapalı alanlarda belli bir oranı aşan kalabalığa izin vermemek adına abone işlemleri yapılırken tedbirler alındı.

Bütün bu önlemlere ek olarak ASAT Genel Müdürlüğü Abone Hizmetlerini mümkün olan en sağlıklı şekilde ve aksatmadan yürütmeye devam etmek için hizmetleri vatandaşların ayağına kadar götürmeye başladı.

Abonelik işlemleri ile ilgili uygun talepleri karşılayarak vatandaşların işlemlerini yapmak için görevlendirilen ASAT personeli insanların ev ve işyerlerine kadar giderek hizmet veriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA