Asar Deresinde çalışmalar başlıyor
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Asar Deresinde çalışmalar başlıyor

08.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:51
Asar Deresinde çalışmalar başlıyor

Düzce şehir merkezinden geçen Asar Deresi için çalışmalara başlama talimatı veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi rekreasyon projesinin tamamlanmasıyla birlikte Düzce doğal güzelliklerinin şehre gelen misafirlere tanıtımında etkili olacağını dile getirdi.

Düzce şehir merkezinden geçen Asar Deresi için çalışmalara başlama talimatı veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi rekreasyon projesinin tamamlanmasıyla birlikte Düzce doğal güzelliklerinin şehre gelen misafirlere tanıtımında etkili olacağını dile getirdi.

Düzce kent meydanından geçen ve şehri ikiye bölen Asar Deresi'nin çevresinde ve dere yatağında düzenlemeler yapılarak doğal güzelliklerin ön plana çıkartılması için yapılan Asar Deresi Rekreasyon çalışmaları başladı. Rekreasyon projesinin başladığı bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaları yürüten Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Yılmaz ve Celal Kasapoğlu ile birim müdürlerinden bilgiler aldı. Asar Deresi rekreasyon projesi kapsamında yapılması planlanan çalışmaları da inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, proje incelemesinin ardından yaptığı açıklamada ise; "Asar Deresi rekreasyon projesi ile birlikte Düzce'mizin doğasının ve güzelliğinin ön plana çıkarılma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen misafirlerimize doğal güzelliğiyle etkileyen bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - DÜZCE

Asar Deresinde çalışmalar başlıyor
Asar Deresinde çalışmalar başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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