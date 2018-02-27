Asansörün İçine Tuvaletini Yaptı, İçeride Mahsur Kalınca Ne Yapacağını Şaşırdı
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Asansörün İçine Tuvaletini Yaptı, İçeride Mahsur Kalınca Ne Yapacağını Şaşırdı

Çin'de genç bir çocuk, asansörün içine tuvaletini yaptıktan sonra içeride mahsur kaldı. Adı açıklanmayan çocuk yaptığını reddedince, o anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesindeki bir çocuk asansörde tek başına seyahat ederken asansörün içine tuvaletini yapmaya başladı. Islanıp bozulan tuş paneli yüzünden asansörde kalan çocuk apartman görevlisi tarafından asansörden çıkartıldı.

İÇERİDE KALDI

Çocuk işemeye başladıktan kısa bir süre sonra elektrik sistemi bozulmaya ve panel üzerindeki düğmeler yanıp sönmeye başladı. Kısa devre yapan asansörde kalan çocuk panikle tüm tuşlara bastı ancak tek başına dışarıya çıkmayı başaramadı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Çıkartıldıktan sonra asansöre tuvaletini yaptığını kabul etmeyen çocuğun o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Çocuğun ailesinden asansöre verdiği hasarın temin edilmesi istendi.

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