Asansörün İçine Tuvaletini Yaptı, İçeride Mahsur Kalınca Ne Yapacağını Şaşırdı
Çin'de genç bir çocuk, asansörün içine tuvaletini yaptıktan sonra içeride mahsur kaldı. Adı açıklanmayan çocuk yaptığını reddedince, o anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesindeki bir çocuk asansörde tek başına seyahat ederken asansörün içine tuvaletini yapmaya başladı. Islanıp bozulan tuş paneli yüzünden asansörde kalan çocuk apartman görevlisi tarafından asansörden çıkartıldı.
İÇERİDE KALDI
Çocuk işemeye başladıktan kısa bir süre sonra elektrik sistemi bozulmaya ve panel üzerindeki düğmeler yanıp sönmeye başladı. Kısa devre yapan asansörde kalan çocuk panikle tüm tuşlara bastı ancak tek başına dışarıya çıkmayı başaramadı.
GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Çıkartıldıktan sonra asansöre tuvaletini yaptığını kabul etmeyen çocuğun o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Çocuğun ailesinden asansöre verdiği hasarın temin edilmesi istendi.
YORUMLAR (14)
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Serfszler köpek yiye yiye köpek gibi köşe bucak işemeyi huy edinmişlerCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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bunlarda cocugun üzerine cislerini yapsalardiya sen asansöre bizde sanaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Aramızda masum gibi gezen ne kadar kötü insan olduğunu bir düşünsenize. işte bunun gibi toplum ve insanlık düşmanı insanımsılar da var. Kısacası ying ve yang olayı.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Demekki kafası basmamış.orda cereyan akımı olduğunu.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Iki tokat cekselerdi bari ahh ukan bi yakalasamCevap Yaz 5 Yayından Kaldır