Asansörü kullanılamaz hale getirdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörü, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sebebiyle çalışamaz hale geldi.

KOCAELİ (İHA) - Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörü, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sebebiyle çalışamaz hale geldi.

Kocaeli'deki asansörler duyarsız bazı kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Daha önce defalarla kameralara yakalanan bu tip kişiler, bu kez de Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörünü çalışamaz hale getirdi. Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörüne verilen zarar da vatandaşların bir ayı aşkın süre boyunca mağdur olmasına sebep oldu. Yapılan saldırı neticesinde asansörün iç kapı ve iç kapı mekanizması merkezi zarar gördü. İki kapı paneli, kapı eşiği, fotosel takımı gibi mekanizmalarının değişmesi gerekecek. Tamir süresince kapalı kalacak olan asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği belirtildi. - KOCAELİ

Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title