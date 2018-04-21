Asansörler Konuşmayı Öğrendi, Kone'den Yapay Zeka Teknolojisi…

Yapay zekanın günümüzde geldiği nokta inanılmaz. İnsanlar her geçen gün bir başka şaşırtıcı teknoloji ile tanışıyor. Bunların sonuncusuna da asansör ve yürüyen merdiven sektörünün önde gelen ismi KONE imza attı. Güçlü kuruluş, asansör teknolojisinde büyük bir devrim gerçekleştirdi. KONE, IBM Watson IoT (Nesnelerin İnterneti) platformunu kullanan, yeni 7/24 Bağlı Hizmetler Programı'nı hayata geçirdi. Bu program şu anlama geliyor: Asansör ve yürüyen merdivenler artık birbirleriyle konuşabiliyor.

KONE, KONE Care™ programının bir parçası olarak, akıllı asansör ve yürüyen merdivenler için IBM Watson IoT platformu ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanan 7/24 Bağlı Hizmetler Programı'nı hayata geçirdiğini duyurdu. Bu teknoloji sayesinde asansör ve yürüyen merdivenler Bulut platformu üzerinden merkezdeki bilgisayarlara gerçek zamanlı ve anlık rapor veriyor. Merkezdeki bilgisayar da bağlı tüm asansör ve yürüyen merdivenlerin hangi anda ne yaptığını biliyor. Öte yandan asansör ve yürüyen merdivenlerin sistemlerinde meydana gelen en ufak hata ve arızalardan da haberdar olarak takibe alıyor. Sorunun durumuna göre hemen ya da tekrarı halinde, ilgili bölgedeki teknisyeni o asansöre ve yürüyen merdivene yönlendirerek sorunu çözüyor. Sistem, ekipmanların performans, güvenilirlik ve güvenlik özelliklerini geliştirecek şekilde asansör sensörlerinden elde edilen büyük miktarlarda verilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine, analiz edilmesine ve görüntülenmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda daha az ekipman arıza süreleri, daha az arıza ve bakım işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler sayesinde KONE müşterileri için tamamen yeni bir deneyim anlamına geliyor. Asansör ve yürüyen merdivenleri kullananlar için ise bu, daha az bekleme süreleri ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler demek. KONE, önümüzdeki beş yıl boyunca 1 milyondan fazla ilave asansör ve yürüyen merdiveni bulut ortamına bağlamayı hedefliyor.

KONE Başkanı ve CEO'su Henrik Ehrnrooth "Bu teknoloji yalnızca bir başlangıç. Daha yüksek öngörülebilirlik, daha iyi planlama ve konfor için, olası sorunların önceden tespit edilmesi ve çözüm önerilerinde bulunulmasına yardımcı olmak üzere hizmetlerimize yapay zeka katıyoruz. Watson'ın bilişsel teknolojisini kullanarak asansör ve yürüyen merdiven sektörünü yeni bir seviyeye taşıyacak olan tamamen akıllı asansör ve yürüyen merdiven servis platformunu yaratma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz." diyor.