Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR'da asansöre binme tartışmasında komşusu M.B.'yi (56) iş yerinde tabancayla yaralayan M.D. (23), polis tarafından yakalandı.

Olay, 28 Eylül günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. M.B ile komşusu M.D. arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binada oturanlar araya girerek tarafları ayırdı. Tartışmanın ardından aynı sokaktaki iş yerine giden M.B., komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. M.B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan boğuşmada M.D.'nin açtığı ateşte, H.İ. de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. kaçarken, yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

M.D.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, hastanede tedavisi devam eden M.B.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.