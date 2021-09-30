Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı - Haberler
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Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR'da asansöre binme tartışmasında komşusu M.B.'yi (56) iş yerinde tabancayla yaralayan M.D. (23), polis tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da asansöre binme tartışmasında komşusu M.B.'yi (56) iş yerinde tabancayla yaralayan M.D. (23), polis tarafından yakalandı.

Olay, 28 Eylül günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. M.B ile komşusu M.D. arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binada oturanlar araya girerek tarafları ayırdı. Tartışmanın ardından aynı sokaktaki iş yerine giden M.B., komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. M.B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan boğuşmada M.D.'nin açtığı ateşte, H.İ. de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. kaçarken, yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran, güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Tespit edilen iş yerleri ve evlere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle operasyonlar düzenleyen polis, M.D.'yi bir ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.D.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, hastanede tedavisi devam eden M.B.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.


Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı

Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı

Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı

Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı - Haberler
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