'Asansörde taciz' iddiasına gözaltı
Samsun'da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
09.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:08
Samsun'da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen E.S.A. (27), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen E.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA