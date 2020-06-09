'Asansörde taciz' iddiasına gözaltı Samsun'da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen E.S.A. (27), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen E.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA