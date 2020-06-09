'Asansörde taciz' iddiası şüphelisi serbest bırakıldı
Samsun'da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, mahkemece serbest bırakıldı.
09.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:16
Samsun'da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen E.S.A. (27), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezi'ne teslim edilen E.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.S.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA