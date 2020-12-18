Asansörde sıkıştı kalbi durdu
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Asansörde sıkıştı kalbi durdu

18.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:55
Asansörde sıkıştı kalbi durdu

Adana'da asansörde sıkışan ve kalbi duran işçiyi, Can-Kur ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Adana'da asansörde sıkışan ve kalbi duran işçiyi, Can-Kur ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, asansörü tamir etmek için eve gelen işçi Turan Yağmur (53), işçi arkadaşının harekete geçirdiği kabinle tavanın arasında sıkışarak, yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yağmur'un kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından Yağmur'un kalbi yeniden çalıştı. İlk müdahalenin ardından Yağmur hastaneye kaldırıldı. Yağmur'un hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Asansörde sıkıştı kalbi durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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