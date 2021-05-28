Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı
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Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | 3. Sayfa

- Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı Adana'da babası ile asansöre binen ve iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eren'in cenazesini babası Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim aldı.

- Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı

ADANA - Adana'da babası ile asansöre binen ve iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eren'in cenazesini babası Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim aldı.

Olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77198 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, teknoloji tasarım öğretmeni Zafer Uğuz, 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz'u alarak dedesi Mehmet Soytaş'a kahvaltı yapmaya gitti. Apartmanın ikinci katına çıkmak için baba oğluyla birlikte asansöre bindi. Bu sırada asansörün iç kapısı olmadığı için çocuğun kolu kapı ile asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Bu durumu fark etmeyen baba 2. katın düğmesine basıp asansör hareket edince çocuk sıkıştı. Baba hemen asansörü durdurdu ancak bu sırada çocuğun boynu kırıldı. Baba hemen yardım isteyip bir taraftan da çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Eren'in cenazesi babası Zafer'e teslim edildi. Genç adam, oğlunun cansız bedenini kucaklayarak otomobile kadar taşıdı.

Küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Mersin'in Silifke ilçesine götürüldü.

Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı
Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı
Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı
Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı - Haberler
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