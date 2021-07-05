Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...

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- Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler Asansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık tutmaya çalıştılar Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçitten inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan 2 genç, 1 saat sonra itfaiye...

- Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler

Asansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık tutmaya çalıştılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçitten inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan 2 genç, 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye personeli asansörde mahsur kalan gençlerin oksijensiz kalmasını önlemek için asansörün kapısını eli ile açık tuttu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan yaya üstgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Uluçtekin, Sedat Çaglayan isimli iki genç, üst geçitten inmek için engelli asansörünü kullanmak istedi. İki gencin bindikleri asansörün arızalanması sebebi ile mahsur kaldı. Asansörün hareket etmediğini gören gençler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri oksijensiz kalmalarını önledi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan gençleri, iki kat arasında mahsur kalmaları sebebi ile kurtaramadı. Daha sonra itfaiye ekipleri durumu asansörden sorumlu firmaya bildirdi. Firma yetkilisi gelmesini bekleyen itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençlerin oksijensiz kalmasını önlemek amacı ile elleri ile asansörün kapısını bir saat boyunca açık tutmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen asansör firması yetkilisi, asansörü tekrar çalıştırdı. Daha sonra iki genç asansörden çıktı.

"Nefessiz kaldık, ölüyorduk az kalsın"

Bir saat boyunca kurtarılmayı beklediklerini söyleyen Hüseyin Uluçtekin, "Biz tam aşağı iniyorduk tam ortada bir anda ses geldi. Kapı açıldı ve asansör durdu. Daha sonra itfaiyeyi aradık, beklemeye başladık. Nefessiz kaldık, ölüyorduk az kalsın. İtfaiyeye teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber