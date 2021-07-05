Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler Asansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık tutmaya çalıştılar Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçitten inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan 2 genç, 1 saat sonra itfaiye...

- Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler

Asansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık tutmaya çalıştılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçitten inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan 2 genç, 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye personeli asansörde mahsur kalan gençlerin oksijensiz kalmasını önlemek için asansörün kapısını eli ile açık tuttu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan yaya üstgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Uluçtekin, Sedat Çaglayan isimli iki genç, üst geçitten inmek için engelli asansörünü kullanmak istedi. İki gencin bindikleri asansörün arızalanması sebebi ile mahsur kaldı. Asansörün hareket etmediğini gören gençler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri oksijensiz kalmalarını önledi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan gençleri, iki kat arasında mahsur kalmaları sebebi ile kurtaramadı. Daha sonra itfaiye ekipleri durumu asansörden sorumlu firmaya bildirdi. Firma yetkilisi gelmesini bekleyen itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençlerin oksijensiz kalmasını önlemek amacı ile elleri ile asansörün kapısını bir saat boyunca açık tutmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen asansör firması yetkilisi, asansörü tekrar çalıştırdı. Daha sonra iki genç asansörden çıktı.

"Nefessiz kaldık, ölüyorduk az kalsın"

Bir saat boyunca kurtarılmayı beklediklerini söyleyen Hüseyin Uluçtekin, "Biz tam aşağı iniyorduk tam ortada bir anda ses geldi. Kapı açıldı ve asansör durdu. Daha sonra itfaiyeyi aradık, beklemeye başladık. Nefessiz kaldık, ölüyorduk az kalsın. İtfaiyeye teşekkür ediyoruz" dedi.

Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Civan Canova Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledilerAsansörde mahsur kalan gençler nefessiz kalmasın diye 1 saat boyunca kapıyı açık... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:20:34. #1.16#

title