Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye giremedi
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Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye giremedi

Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye giremedi
Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da KPSS'ye girmek için evden çıkan Feyzanur Gökçe, asansörde mahsur kaldı.

ERZİNCAN'da KPSS'ye girmek için evden çıkan Feyzanur Gökçe, asansörde mahsur kaldı. Cep telefonu yanında olmadığı için kimseye de haber veremeyen Gökçe, geç kaldığı için sınava alınmadı.

Feyzanur Gökçe, sabah saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki Akçaylar Apartmanı'nda asansörde mahsur kaldı. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. KPSS'ye gideceği için yanına cep telefonu almayan Gökçe, yaklaşık bir saat asansörde mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Feyzunar Gökçe'yi, sınava gireceği Mesleki ve Teknik Anadou Lisesi'ne de itfaiye ekipleri götürdü. Ancak çok geç kaldığı için sınava alınmayan Gökçe, üzüntüyle evine geri döndü. 


Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye giremedi
Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye giremedi
Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye giremedi
Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye giremedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba

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