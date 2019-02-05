Asansörde Mahsur Kalan Tansiyon Hastası Baygınlık Geçirdi

Bilecik'te kaldığın evin asansöründe mahsur kalan 39 yaşındaki tansiyon hastası Serkan Selvi olay yerinde baygınlık geçirdi.

Olay dün gece, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Yuvam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gece evine gelen Serkan Selvi ikamet ettiği 3'üncü kata çıkmak için asansöre bindi. Asansörün kapısı açılmayınca durumu hemen 155 arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerde kapıyı açamayınca itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan şahsı kurtarırken, tansiyon hastası Serkan Selvi baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri şahsa müdahale ederken, şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA