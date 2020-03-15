Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı
Adıyaman'da, bindiği asansörde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
15.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:14
Adıyaman'da, bindiği asansörde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında asansöre binen Miraç Aslan (25), bindiği asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Asansörden çıkamayan Aslan'ı fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Miraç Aslan'ı, mahsur kaldığı asansörden çıkararak kurtardı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA