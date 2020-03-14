Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı
ADIYAMAN'da asansörde mahsur kalan Miraç Aslan (25) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
14.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:03
ADIYAMAN'da asansörde mahsur kalan Miraç Aslan (25) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın asansörüne binen Miraç Aslan, zemin katta mahsur kaldı. Apartman sakinleri durumu fark etmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörün kapısını açarak Miraç Aslan'ı kurtardı.
Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA