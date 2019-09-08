Asansörde mahsur kalan 6 kişiye itfaiyeden operasyon

08.09.2019 00:46

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir binanın asansöründe mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın asansörüne binen 6 kişi, zemin katta mahsur kaldı. Mahsur kalanların bağırması üzerine yetkililer itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşabilmek için 3 kapıyı kırdı. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından Gültekin K., Gülşah B., Gülşen G., Makbule K., Ümmühan T., Fatma K., Yalçın G. ile Taner Ü. bulundukları yerden kurtarıldı.



Asansörün içinde kalan yaşlı bir kadını yakınları yelpaze ile serinletti. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA