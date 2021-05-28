Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (3)

EREN'İN CENAZESİ ALINDIAdana'da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.