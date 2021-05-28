Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (3)
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Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (3)

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (3)
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

EREN'İN CENAZESİ ALINDIAdana'da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

EREN'İN CENAZESİ ALINDI

Adana'da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Babası Zafer Uğuz'un aldığı minik Eren'in cenazesi, defnedilmek üzere Mersin'in Silifke ilçesine götürüldü.


Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
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Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (3) - Haberler
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