Manisa'da Asansör Yere Çakıldı: 4 Kadın İşçi Yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen olayda bir iş yerindeki asansör, kabinindeki ipin kopması nedeniyle yere çakıldı. Dört kadın işçi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yerindeki asansör, kabinindeki ipin kopması nedeniyle yere çakıldı. Kazada 4 kadın işçi yaralandı.
DÖRT İŞÇİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Leblebiciler Sitesi'nde çalışan 4 kadın, sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde, iş yerinin ikinci katında bulunan atölye bölümüne geçmek istedi. İkinci kata çıkmak için zemin kattan asansöre binen 4 kadın işçi, asansörün ipinin kopmasıyla birlikte yere çakıldı. Yere çakılan asansörün içinde çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler Raziye Kandırmış, Aysel Sezer, Ayşe Selendili ve Serpil Çalık, olay yerine çağrılan acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Burada müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Yusuf yerkel duymasin manisa tekmeyi yersiniz sonra gelsin oylarCevap Yaz Yayından Kaldır
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türkiyede en buyuk sorun denetim mekanizması. yarın deprem oldugunda inş aklımdan gecen olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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geçmiş olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır