Asansör Tamircisi Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yeşiltepe mahallesinde bugün bir apartmanda asansör bakımı yapan asansör tamircisi genç elektrik akımına kapılarak öldü. Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe mahallesinde bulunan bir sitede asansörde bakım yapan Hüseyin Can Yazıcı (28) isimli asansör tamircisi, elektrik kaçağından kaynaklanan akımın çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Bekir Koca/İHA)