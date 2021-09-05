Asansör kabinin altında kalan kadın öldü
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Asansör kabinin altında kalan kadın öldü

Asansör kabinin altında kalan kadın öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de asansör kabininin altında kalan Selma Çakmak (61), hayatını kaybetti.

MERSİN'de asansör kabininin altında kalan Selma Çakmak (61), hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Selma Çakmak, gece saatlerinde evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullandu. İkinci katta bulunan asansörü çağıran Çakmak'ın üzerine kabin düştü. Sesi duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, asansör kabininin altından çıkardığı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Asansör kabinin altında kalan kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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